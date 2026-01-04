小泉防衛相は４日午前、北朝鮮が同日午前、北朝鮮西岸付近から少なくとも２発の弾道ミサイルを東方向に発射したと発表した。日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の日本海に落下したと推定している。航空機や船舶への被害は確認されていない。ミサイルが発射されたのは４日午前７時５４分頃と午前８時５分頃。１発目は約９００キロ・メートル、２発目は約９５０キロ・メートル飛行し、最高高度はいずれも約５０キロ・メートルだっ