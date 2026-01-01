元巨人チーフスコアラーの三井康浩さんが教える「インサイドアウト」習得法野球を始めて間もない子どもがぶつかる打撃の課題に、バットが外から回る「ドアスイング」がある。ヘッドが体から離れると力強いスイングが生まれず、飛距離は出ない。巨人や第2回WBCで日本代表のチーフスコアラーを務めた三井康浩さんは、スイングの理想とされる最短距離でバットが出る「インサイドアウト」の動きを身に付けるための練習法を紹介してい