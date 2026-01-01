元巨人チーフスコアラーの三井康浩さんが教える「インサイドアウト」習得法

野球を始めて間もない子どもがぶつかる打撃の課題に、バットが外から回る「ドアスイング」がある。ヘッドが体から離れると力強いスイングが生まれず、飛距離は出ない。巨人や第2回WBCで日本代表のチーフスコアラーを務めた三井康浩さんは、スイングの理想とされる最短距離でバットが出る「インサイドアウト」の動きを身に付けるための練習法を紹介している。

正しいスイング軌道について、三井氏は「（バットが）トップの位置から耳のそばを通って、このまま最短でボールに入っていく」ことが不可欠だと語る。これが内側からバットが出てくる「インサイドアウト」の形であり、グリップが体の近くを通ることで力の伝達がスムーズになる。逆にバットが体から離れてしまうと、正確にボールを捉えることが難しくなり、打撃の正確性や力強さが損なわれてしまう。

具体的な練習法として、グラウンドにある防球ネットや集球ネットを活用したティー打撃を推奨する。ポイントは打者とネットとの距離感だ。打者はバッターボックスの本塁に近いラインで構える。ネットはストライクゾーンのアウトコースぎりぎりに合わせると良い。バットのヘッドが外から回るとネットに当たってしまう環境を作り、「とにかくネットに当たらないようにスイングをして、バットを最後に抜いていく」意識を持って取り組む。

練習の目的は、窮屈な空間で振ることで自然とグリップを身体の近くに通すことにある。「バットが体に巻き付いて出なければいけないので、それをしっかりと身に付ける練習」と三井さんは強調する。単にネットに当てないだけでなく、スイングの精度を高めることが狙いだ。広すぎる場所では楽に振れてしまうため、あえて制約を設けることが上達の近道となる。

注意点として、ネットを避けようとして体が開いてしまうとスイング軌道が変わり、打球が適切な方向へ飛ばなくなる。バットがネットに当たらない最短軌道を維持しつつ、しっかり芯で捉えて、正面のネットの中心をめがけてスイングすることが重要だ。このドリルを繰り返すことでスイングの無駄が削ぎ落とされ、実戦でのミート力向上に直結するはずだ。（First-Pitch編集部）