親の介護は、誰にとっても決して他人事ではありません。もし介護が必要になったとき、その費用をどのように捻出するのか、考えたことはありますか？本稿は、岩手に暮らす認知症の母（82歳・要介護4）を、東京から通いで支えて14年。介護作家・ブロガーとして活動する工藤広伸氏の著書『工藤さんが教える 遠距離介護73のヒント』（翔泳社）から、一部を抜粋・再編集。離れて暮らす親を支える「遠距離介護」という視点から、知って