台湾周辺で軍事演習「正義使命―2025」を始めると発表する中国軍の東部戦区の報道官（同戦区の「微信（ウィーチャット）」公式アカウントから、共同）【北京共同】中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区は29日、同日から台湾周辺で軍事演習「正義使命―2025」を始めると発表した。演習は台湾を包囲する形で実施する。東部戦区は「台湾独立勢力と外部勢力に対する厳重な警告だ」とし「国家主権と国家統一のため正当で必要な行動だ」