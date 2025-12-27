年末年始、帰省の予定はありますか？オレンジページ読者への調査では、なんと約7割の人が「帰省ブルー」を感じていることが判明。混雑や大荷物での移動が、ちょっとしたストレスになることもあるようです。【帰省ブルー、感じることがある？】今回は、読者のリアルな声とともに、気になる手土産事情もチェック。マナーのプロ・村山紀子さんに、帰省時の気くばりポイントをアドバイスしていただきました。帰省する際の悩みごとは？1