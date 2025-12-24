サンワサプライ株式会社は、DisplayPort/Mini DisplayPort搭載パソコンの映像出力をDVI入力機器へ変換するACTIVEタイプの変換ケーブル「KC-DPDVA10K/20K（DisplayPort対応）」「KC-MDPDVA20K（Mini DisplayPort対応）」を発売した。ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できます。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができる。■DisplayPortをDVIへ変換する「KC-DPDVA10K/20K」DisplayPortを搭載したパソ