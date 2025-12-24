DisplayPort/Mini DisplayPort搭載パソコンとDVI搭載ディスプレイをアダプタなしで接続できるケーブル
サンワサプライ株式会社は、DisplayPort/Mini DisplayPort搭載パソコンの映像出力をDVI入力機器へ変換するACTIVEタイプの変換ケーブル「KC-DPDVA10K/20K（DisplayPort対応）」「KC-MDPDVA20K（Mini DisplayPort対応）」を発売した。ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できます。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができる。
■DisplayPortをDVIへ変換する「KC-DPDVA10K/20K」
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブル。またDisplayPortコネクタには抜け止めが付いており、不意のケーブル抜けを防ぐ。
■Mini DisplayPortをDVIへ変換する「KC-MDPDVA20K」
KC-MDPDVA20KはMini DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブル。
■最大1920×1200解像度に対応
両シリーズとも、最大1920×1200解像度で映像出力できる。
■アクティブタイプの変換ケーブル
シングルモードとデュアルモード、両方のDisplayPort/Mini DisplayPort出力に使用することができる。クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、複数のDVIディスプレイを使用することができる。
■拡張・複製モードに対応
ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できる。
■ドライバ不要ですぐ使える
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できる。
■KC-DPDVA10K（DisplayPort対応・1m）
