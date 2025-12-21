北海道・釧路警察署は20日、器物破損の疑いで釧路市に住む自称・漁師の男（72）を逮捕しました。男は20日午後1時ごろ、釧路市貝塚にある57歳女性が住む住宅の玄関ドアをスコップで叩き、ドアのガラス部分を壊した疑いが持たれています。警察によると男と女性は隣人同士で、事件後、双方から話を聞き逮捕に至ったということです。男は警察の調べに対して「除雪用のスコップで叩いて割りました」と容疑を認めていて、「除雪で（女性