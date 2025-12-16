巨人から戦力外通告を受けた今村信貴投手（31）が現役引退を決断したことが17日、分かった。スポニチ本紙の取材に「1カ月半くらい家族と相談して、悔しい気持ちもありますけど、次のステージに向けて頑張ろうと決めました」と明かした。太成学院大高から11年ドラフト2位で入団。将来のローテーション候補として期待された左腕は、1年目の12年にイースタン・リーグの日本ハム戦でノーヒットノーランを達成した。13年にプロ初勝