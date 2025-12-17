株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、寒さが厳しくなる冬季に合わせ、「旨さ相盛おむすび」に続くご褒美おむすびの第２弾として、温めておいしい「ライスバーガー」2商品を12月14日（日）から全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。バンズ代わりのご飯は、醤油を染みこませて1枚1枚丁寧に焼き上げ、外は香ばしく、中はしっとりと仕上げました。具材は、はみ出るほどのボリューム感のある具材を挟んだ。容器のままレンジア