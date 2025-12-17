【担当者コメントあり】セブン‐イレブン、ご褒美おむすび第２弾！「炭火焼牛カルビ」と「照焼チキンガーリックマヨネーズ」
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、寒さが厳しくなる冬季に合わせ、「旨さ相盛おむすび」に続くご褒美おむすびの第２弾として、温めておいしい「ライスバーガー」2商品を12月14日（日）から全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
バンズ代わりのご飯は、醤油を染みこませて1枚1枚丁寧に焼き上げ、外は香ばしく、中はしっとりと仕上げました。具材は、はみ出るほどのボリューム感のある具材を挟んだ。容器のままレンジアップ（電子レンジで加熱）できる耐熱容器の包材で、温めると香ばしい香りが際立ち食欲を刺激する。
今回登場する『ライスバーガー 炭火焼牛カルビ』は、炭火焼きした牛カルビをたっぷりと使用。もう1種類の『ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ』は、やみつきになるガーリックの味わいが特長だ。あったかご飯と肉の旨味が広がる「冬のご褒美おむすび」を体験しよう！
■寒い冬にジューシーな肉系2商品
〇ライスバーガー 炭火焼牛カルビ
価格：328円（税込354.24円）
発売日：12月14日（日）〜順次
販売エリア：全国
今回、同時発売するのは、香ばしいご飯と相性が抜群の肉系の具材2商品。
〇ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ
価格：298円（税込321.84円）
発売日：12月14日（日）〜順次
販売エリア：全国
■担当者コメント
寒い季節にぴったりの温めておいしい「ライスバーガー」シリーズの登場です。原材料から製法、包装までこだわり抜いて仕上げました。
忙しい年末、寒空の下で帰宅した際や、オフィスでのランチタイムに、レンジで温めるほんの数十秒の間にただよう醤油と具材の香りに包まれながら、心までほどけるような温かさと専門店のような本格的な味わいで、冬の自分をいたわる「至福のワンハンド・グルメ」体験をお届けします。
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある。
※画像はイメージ。
※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPを確認のこと。
