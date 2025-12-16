お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、自身が初大会審査員を務めた13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」で共演した「あのちゃん」こと歌手でタレントの、あのに感謝した。「THE W」から一夜明けた14日に動画を収録。粗品は大会アンバサダーとして出演した、あのちゃんに言及。2人は「そしあの」というくくりで世間には認知されている。粗品は