埼玉・川口市の自宅マンションの一室を爆発させて、けがをさせた罪に問われた中国籍の男に、懲役9年の実刑判決です。温泉被告（45）は2024年7月、川口市の自宅マンションの一室にガスを充満させたうえで火をつけて爆発させ、3人にけがをさせた罪などに問われています。温被告が事件当時、心神耗弱状態にあったことに争いはなく検察は懲役6年を求刑していました。さいたま地裁は15日、「温被告には完全責任能力があった」と認定しま