世界平和統一家庭連合・旧統一教会が韓国の李在明政権の閣僚に金品を渡していたなどとして、警察が教団本部に家宅捜索に入ったことがわかりました。旧統一教会をめぐっては、教団の元幹部が韓国の前海洋水産相ら複数の与党議員に過去に金品を渡していた疑いがもたれています。この疑惑をめぐり警察は15日朝、教団本部など10か所に家宅捜索に入ったことを明らかにしました。今回の疑惑は、尹錫悦前大統領の側近への政治資金提供事件