楽天ジュニアで活躍した山口大将投手は地元の東朋中でプレー3年前に東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアのエースとして活躍した左腕は、地元の岩手県大船渡市で腕を磨いている。同市立東朋中軟式野球部（東朋野球クラブ）の山口大将投手（3年）。小学生の段階から実績を残したとあって県内外の複数の中学硬式強豪チームから声がかかったが、迷うことなく地元中学校への進学を選んだ。己の道を突き進む山口は大きな可能性を秘め