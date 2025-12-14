京都6:03発JR東海は2025年12月12日、来春のダイヤ改正の概要を発表しました。このうち東海道新幹線では、京都始発の「のぞみ」が新たに登場します。【時刻表】早朝の関西圏発上り「のぞみ」ダイヤ（画像）ダイヤ改正は、2026年3月14日（土）に実施。このなかで早朝の利便性向上の一環として、京都始発の上り臨時「のぞみ」が設定されます。この臨時「のぞみ548号」は、京都6時03分発→東京8時12分着です。途中は名古屋・新横