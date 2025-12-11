主な地点の津波最大波の観測時間と高さ青森県で8日深夜に震度6強を観測した地震で、北海道と東北の津波観測地点での最大波は、第1波の到達から1時間以上経過して観測されたケースが多かった。長時間にわたり数十センチの潮位変動を繰り返し、翌早朝に最大波を観測した地点もあった。東北大災害科学国際研究所は「遅れてくる最大波に注意を」としている。地震発生は8日午後11時15分ごろ。震源は青森県東方沖で深さ54キロ。地