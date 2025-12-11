ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 愛子さま愛用の文房具が爆売れか、メーカー回答「出荷数は通常月の約… 愛子さま 文房具 ボールペン 皇室の話題 ゴシップ NEWSポストセブン 愛子さま愛用の文房具が爆売れか、メーカー回答「出荷数は通常月の約10倍」 2025年12月11日 16時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 24歳の誕生日に際し、皇居で撮影された写真が公開された愛子さま 学習中に手にされていたペンが話題だとNEWSポストセブンが伝えた メーカーは反響について「通常月の日数換算で約10倍の出荷」と明かした 記事を読む おすすめ記事 テレ朝本社から社外スタッフの男性が転落し死亡 テレビ朝日がコメント 通行人の男性巻き込まれ軽傷 2025年12月11日 6時21分 夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産" 残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」 2025年12月10日 11時10分 「男の子を見ると心がわくわくする」12歳男児に水着を脱ぐよう促して下半身触った疑いで塾講師の男逮捕 「故意に触ってない」と容疑否認 2025年12月10日 12時31分 《竹内結子さんとの愛息が20歳に…》再婚の中村獅童が家族揃ってテレビに出演、明かしていた揺れる胸中 “子どもたちにゆくゆくは説明したい”との思い 2025年12月10日 19時30分 ガイナックス破産整理終了で42年弱の歴史に幕 庵野秀明「神村、ありがとう。そして、御苦労様でした」【コメント全文】 2025年12月11日 10時9分