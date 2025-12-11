坂井瑠星騎手が女性誌のバックカバーに中央競馬の坂井瑠星騎手が、10日に発売されたマガジンハウス発行の女性誌「anan」のバックカバーに登場。自身のXでも報告すると、ファンから「新たな競馬界の顔」「めっちゃカッコいい」などの声があがっている。爽やかな白地のシャツに灰色のジャケット＆パンツをさらりと着こなした坂井。涼やかな目元に、170センチ、48キロという騎手ならではの研ぎ澄まされた体型はまるで本職のモデル