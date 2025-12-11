坂井瑠星騎手が女性誌のバックカバーに

中央競馬の坂井瑠星騎手が、10日に発売されたマガジンハウス発行の女性誌「anan」のバックカバーに登場。自身のXでも報告すると、ファンから「新たな競馬界の顔」「めっちゃカッコいい」などの声があがっている。

爽やかな白地のシャツに灰色のジャケット＆パンツをさらりと着こなした坂井。涼やかな目元に、170センチ、48キロという騎手ならではの研ぎ澄まされた体型はまるで本職のモデルさながらだ。同誌の歴史の中で、騎手、馬も含め、競馬界からバックカバーに登場するのは坂井が初めてとなる。

28歳の坂井は11月、フォーエバーヤング（牡4、矢作）と共に、米カリフォルニア州デルマー競馬場で開催された米競馬の祭典・ブリーダーズカップ（BC）メインのBCクラシック（ダート2000メートル）を制覇。日本調教馬初、日本人騎手初となる歴史的快挙を果たした。今回のカバー登場はそれを記念してのものとなり、競馬界初となるバックカバーを飾った。

坂井が自身のXで「本日発売です！皆さんぜひ！ @anan_mag」と投稿すると、ファンから反応が殺到した。

「競馬民以外の皆さまに認知されてしまう」

「有馬も勝ってさらに話題になっちゃいましょう」

「新たな競馬界の顔に！」

「ananのバックカバーは本当に歴史的快挙 貴公子っぷり最高すぎる！」

「瑠星騎手にぜひ！と言われてしまったので、あるまで書店巡ります」

「それにしても綺麗なお顔立ち」

「ananが競馬特集を組み、騎手が女性誌のグラビアになる時代に」

「世の中にイケメンが見つかっちまうな」

「坂井瑠星くんのanan表紙、めっちゃカッコいい〜！！」

現在TBS系で放送中の競馬ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」にも出演して注目された坂井。更なる人気を集めそうだ。



（THE ANSWER編集部）