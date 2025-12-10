山形市の惺山高校に10日午後、刃物を持った女が侵入しました。女は駆け付けた警察官に取り押さえられ、けが人はいませんでした。取り押さえられた女とみられる写真です。白い帽子に赤い上着を着て手に刃物を持っている様子が撮影されています。10日午後3時半ごろ、山形市城西町の惺山高校に刃物を持った女が侵入しました。女は通報を受けた警察に取り押さえられ、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。けが人はいないというこ