それはさる11月のこと。TOMORA（トモーラ）なるアーティストがSNSを開設して、コーチェラなど世界各地のフェスティバルのラインナップに加わり、その正体を巡って様々な憶測がなされていたが、12月初め、シングル「RING THE ALARM」の公開と共に謎が解けた。そう、TOMORAとはケミカル・ブラザーズ（The Chemical Brothers）のトム・ローランズとノルウェー人シンガーのオーロラ（AURORA）によるユニット。ファーストネームをつない