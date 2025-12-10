TOMORA¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥È¥à¡ß¥ª¡¼¥í¥é¤Î¡Ö¥«¥ª¥¹¤Ê²½³ØÈ¿±þ¡×
¤½¤ì¤Ï¤µ¤ë11·î¤Î¤³¤È¡£TOMORA¡Ê¥È¥â¡¼¥é¡Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬SNS¤ò³«Àß¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò½ä¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î½é¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRING THE ALARM¡×¤Î¸ø³«¤È¶¦¤ËÆæ¤¬²ò¤±¤¿¡£¤½¤¦¡¢TOMORA¤È¤Ï¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡ÊThe Chemical Brothers¡Ë¤Î¥È¥à¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥º¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¿Í¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥ª¡¼¥í¥é¡ÊAURORA¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÌ¾Á°¤Ï¥È¥à¤¬¹Í°Æ¤·¡¢¸åÆü¡ÉÍ§¤é¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï±§Ãè¤«¤é¤ÎÊó¤»¤À¡×¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¨¡¨¡Á´¿È¤ÇÁÛ¤¤¤òÉ½¤¹¥ª¡¼¥í¥é¤È¡¢¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹½¤¨¤ë¥È¥à¨¡¨¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
TOMORA¤ÎÃÂÀ¸Á°Ìë
¡½¤Õ¤¿¤ê¤Ï²áµî¤Ë¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo Geography¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê3¶Ê¤Ë¥ª¡¼¥í¥é¤¬¥·¥ó¥¬¡¼¡¿¶¦ºî¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤¤¤¨¡£¤â¤Á¤í¤ó¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¥µ¥ó¥È¥é¤Ê¤É¥È¥à¤¬¥½¥íÌ¾µÁ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¥à¡§ËÍ¤Ï2016Ç¯¤Î¥°¥é¥¹¥È¥ó¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥í¥é¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢²¿¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢Äü¤á¤ë¤«¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§»ä¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥È¥à¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÊÖ»ö¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1½µ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È·É°Õ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤·¤Æ1½µ´Ö¸å¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡ª ¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWhat Happened To The Heart¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¥È¥à¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Îºî¶È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ª¡¼¥í¥é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡ÖEve Of Destruction¡×
¥È¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥í¥é¡ÖMy Name feat. Ane Brun¡×
¡½¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±äÄ¹¤ÇTOMORA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£
¥È¥à¡§ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ØFor That Beautiful Feeling¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ËÈ¼¤¦¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¡ÖËÍ¤¬º£À¤³¦¤Ç°ìÈÖ°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ª¡¼¥í¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤ï¡¼¤¤!!
¥È¥à¡§¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ØNo Geography¡Ù¤Ç¤¢¤ì¤é¤Î¶Ê¤ò¥ª¡¼¥í¥é¤Èºî¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¿¼¤¯¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£TOMORA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°Äó¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤Çò»æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë²»³Ú¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Çºî¤Ã¤¿²»³Ú¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÌÜÅª¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¢¤ë¼ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤Î²»³Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£Ê¹¤¯¿Í¤Ë¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¬»×¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ª
¥È¥à¡§ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤À¤è¤Í¡£¤¿¤Þ¤ËÃ¯¤«¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© Äó°Æ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤Èíõ½ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬¥ª¡¼¥í¥é¤À¤È¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢·¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº£¤¹¤°¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¡¦¥·¥â¥ó¥º¤È¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡©
¥È¥à¡§Âç¤¤¯°ã¤¦¤Í¡£¥¨¥É¤È¤Î´Ø·¸¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Èà¤È²»³Ú¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¤Í¡£¤Ç¤â¥ª¡¼¥í¥é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¿¤À°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¿¿·õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¡£¤Û¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡¢Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤¬¾¡¼ê¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤ÆÆ»¶Ú¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÄ¾´¶¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤â¥È¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Èà¤Ï¾ï¤ËÄ¾´¶¤Ë½¾¤Ã¤Æ²»³Úºî¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¡£»ä¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤«¤éÂ³¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï·ë¹½ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥È¥à¡§Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢²Ù¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡£
¡½¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§»ä¤È¥È¥à¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤À¤±¤«¤â¡£¼ÂºÝ¡¢ÆâÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥È¥à¡§Ã¯¤âÃÎ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Áê»×Áê°¦¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼
¡½Àè¤Û¤É¥È¥à¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡¢½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³2Ç¯Äø¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥à¡§¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¸ø±é¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§»ä¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï´º¤¨¤Æ½Ì¾®¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÝ¸Â¤Ê¤¯¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾õ¶·¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³èÆ°¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª»ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éTOMORA¤ÏÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²òÊü¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹µ¤Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½µæ¶ËÅª¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬å«¤ò¿¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤Ç¡¢ÉáÃÊºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï»÷¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Í·¤Ó¿´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¶¯¿Ù¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÍ·¤Ó¿´¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¡ØNo Geography¡Ù¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥È¥à¤Ë¤¹¤´¤¯¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¤Õ¤¿¤ê¤Ï½Ð¼«¤âÀ¤Âå¤â°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¼è¤êµî¤é¤ì¤Æ¡¢Çí¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Îº²¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬TOMORA¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤éÃÏµå¤È¤½¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È½»¿Í¤¿¤Á¤òÂª¤¨¤Æ¡¢°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤È¥È¥à¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ÎÌÜÅª¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²»³Ú¤Ï¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä´ÏÂ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¥È¥à¤Ï¥ª¡¼¥í¥é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë²¿¿Í¤â¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤¤¼ê¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÈà½÷¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡© 30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¨¥É°Ê³°¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÌ©¤Ë²»³Ú¤òºî¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥à¡§³Î¤«¤Ë¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡Ê¥ª¥¢¥·¥¹¡Ë¤È¤«¥Û¡¼¥×¡¦¥µ¥ó¥É¥ô¥¡¥ë¡Ê¥Þ¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡Ë¤È¤«¿§¤ó¤Ê¿Í¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¤ó¤À¡£TOMORA¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¤âÈà½÷¤Î²Î¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£ºî¤ê¤«¤±¤Î¶Ê¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¤µ¤ï¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈùºÙ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£ËÍ¤¬É½¸½¤¹¤ë½Ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¸«»ö¤ËÉ½¤»¤ë¤ó¤À¤è¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤âÈà½÷¤Ï¥¤¥ó¥×¥í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é²»Äø¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬´°àú¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌÌ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¸Â¤ê¤Ê¤¯¼«Í³¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÀµ³Î¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤è¡£Î¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤ï¤¢¡¢´¶·ã¡£
¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤âÃ¯¤«¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£
¥È¥à¡§ËÍ¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤ë²»³Ú¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤Õ¤¿¤ê¤Ç²»³Ú¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥È¥à¤¬±Ø¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡ÖI Got You¡ÊI Feel Good¡Ë¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥à¡§¤¢¤È¡¢·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥ô¥¡¥ê¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Î¶Ê¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡© ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¡ÖSunset Village¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤êTOMORA¤¬¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤À¤±¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡ª
¡ÖRING THE ALARM¡×¤¬ÌÄ¤é¤¹¥«¥ª¥¹
¡½¼ÂºÝ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥È¥à¡§¤¦¤ó¡£ËÍ¤é¤Î²»³Úºî¤ê¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡£¥ª¡¼¥í¥é¤ÏËÍ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ²Î¤¦¤ó¤À¡£¤Û¤é¡¢²»³Ú¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¿Í´Ö¤Ï·Ò¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇTOMORA¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÍ¤È¥ª¡¼¥í¥é¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤ë¤ó¤À¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¥È¥à¤â»ä¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆÈ¤ê¤Ç²»³Ú¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤´¤¯¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¥Þ¥¸¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æºî¶È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤ËºÑ¤à¡£¥È¥à¤¬ºî¤ë²»³Ú¤Î¡¢º³ºÙ¤À¤±¤É½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò»ä¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¥È¥à¤â¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Õ¤¿¤ê¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£TOMORA¤òÃ±¤Ê¤ë¡É¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤º¤Ë¡É¥Ð¥ó¥É¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤¤Þ¤¹¡£
¡½Ìò³äÊ¬Ã´¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© É¬¤º¤·¤â¶Êºî¤ê¤¬¥È¥à¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Èºî»ì¤¬¥ª¡¼¥í¥é¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§¼Â¤Ï¡¢TOMORA¤Ç¤Ï¥È¥à¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈþÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬»ä¤ÏÂç¹¥¤¡£¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç´°àú¤Ç¤¹¡ª
¥È¥à¡§¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¤âËÍ¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢±ü¤ÎÊý¤ËÀ¼¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢TOMORA¤Ç¤âÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¤Ï¥ª¡¼¥í¥é¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ë¶Êºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë·Áºî¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£¤µ¤Ã¤¥ª¡¼¥í¥é¤Î²Î¤òÊ¹¤¤¤Æµã¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤¬¡Ö²¿¤«¥¼¥í¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥×¥í¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£½Ö´Ö¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¿ÍÀ¸¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤Ê¤ó¤È¤«·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥Þ¥¸¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¥ê¥ê¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥í¥é¤Ï¡¢¥½¥í¤Çºî»ì¤ò¤¹¤ë»þ¤È¤Ï°ã¤¦Âêºà¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤¨¤¨¡¢TOMORA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Î»ì¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âTOMORA¤Ç¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¸À¤ï¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä»ÈÌ¿¤ò·È¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë²Î»ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¯µ¤Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRING THE ALARM¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥¢¥é¡¼¥à²»¤Ë»÷¤¿¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤¥Î¥¤¥º¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥í¥é¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡¢Ê¹¤¼ê¤ò½Ö»þ¤Ë³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¥È¥ê¥Ã¥Ô¡¼¤Ê°ì¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥È¥à¡§¤³¤Î¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥é¥Õ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËÍ¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¥ª¡¼¥í¥é¤¬Âª¤¨¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËËÍ¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¥È¥à¤Ï»ä¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤³¤Î¶Ê¤«¤é·ÙÊó¥Ù¥ë¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤Þ¤º¡ÒRING THE ALARM¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»ä¤Ï¸Í³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¤³¦¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥í¥Ç¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©
¥È¥à¡§¤¦¤ó¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥ª¡¼¥í¥é¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡ÒI dont know why I do it¡Ó¤È²Î¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢Á´¤¯°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤Î¾ì¹ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´¶À¤¬°ì½ï¤ËÃåÃÏ¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤¯¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð²ñ¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï²¿¤â¤«¤âÁ´¤Æ¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤Û¤«¤Î¶Ê¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢½ÐÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ç¾¤ß¤½¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥È¤ÈÄ¾´¶¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¡ÖRING THE ALARM¡×¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬²ÄÇ½¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Ã±½ã¤Ë¥«¥ª¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶Ê¤À¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ç·ÙÊó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¥È¥à¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¾¯¡¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¡¢¥«¥ª¥¹¤òÈ¼¤¦¡£¤Û¤é¡¢Îã¤¨¤Ð»Å»ö¾ì¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âà¶þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤Ê¤é²ÐºÒÊóÃÎµ¡¤òÌÄ¤é¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤¬ºîÆ°¤·¤ÆÅ·°æ¤«¤é¿å¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀÆ¤ËÉô²°¤«¤éÁö¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥«¥ª¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥È¥à¡§º£¤ÎÀâÌÀ¤Ï´°àú¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤â¥«¥ª¥¹¤òÃ¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥í¥é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤¨¤¨¡£¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÈÄ¹Ç¯¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ¹ñ¿Í¤Î±ÇÁüºî²È¡£¥ª¡¼¥í¥é¤ÎºÇ¿·¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â±ÇÁüÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ë¤¬TOMORA¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥à¤È»ä¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇ¾¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢¤³¤ì¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÊ£¿ô¤ÎÇ¾¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð°ìÁØ¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥À¥à¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦ÄÌ¹à¤È¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËTOMORA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§¥ª¡¼¥í¥é¤È¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥È¥à¤ò±§Ãè¿Í¤¬Í¶²ý¤·¡¢ËÜÊª¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°ã¤¦¥¯¥í¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬TOMORA¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬TOMORA¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOMORA¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ª¡¼¥í¥é¤È¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤âÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¿·¤·¤¤Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥È¥à¡§ËÍ¤âº£¤ÎÈ¯¸À¤Ë»¿À®¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤¼¤ÒTOMORA¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡£
¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢TOMORA¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ª¡¼¥í¥é¡§ 2026Ç¯¤ÎTOMORA¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¸«¤»Êý¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢TOMORA¤¬º£¤Î»ä¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤ò¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È»ýÂ³¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£¥È¥à¤Ï²¿¤«ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥È¥à¡§¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤òË¾¤à¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡£
¥ª¡¼¥í¥é¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇ¾¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´ê¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤À¤±¨¡¨¡¤â¤Ã¤ÈTOMORA¤ò¡ª
¥È¥à¡§¤â¤Ã¤ÈTOMORA¤ò¡ª
TOMORA
¡ÖRING THE ALARM¡×
ÇÛ¿®Ãæ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://umj.lnk.to/TOMORA_RTA
