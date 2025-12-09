ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中川安奈、自身の食事めぐり医師から「最悪の食べ方」とダメ出しされ… 中川安奈 食生活 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 中川安奈、自身の食事めぐり医師から「最悪の食べ方」とダメ出しされる 2025年12月9日 4時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 8日の「主治医が見つかる診療所」で中川安奈の食事に関するVTRが放送された 朝食を抜く、午後2時に十穀米などを食べるといった食事に医師はダメ出し ラーメンの麺から食べることなどには「最悪の食べ方」と指摘した 記事を読む おすすめ記事 「今まで食べてきたのと違う」野菜嫌いのあのちゃんが苦手を克服「全然いけました」 2025年12月6日 7時0分 健康診断で糖代謝「B」判定、糖尿病予備軍の可能性も？ 専門医に聞く検査基準＆必要な改善策 2025年12月4日 7時15分 「きゅうりの食べ過ぎで現れる症状」は？食べると得られる効果も管理栄養士が解説！ 2025年12月8日 9時0分 「糖尿病予防」に効果がある「食べ物」はご存知ですか？リスクが高まる食べ物も解説！ 2025年12月2日 2時30分 ハルメクがおなかぽっこりに悩む方に新提案！糖と脂肪の消費をサポートし、内臓脂肪の減少を助けるHMPAを配合した、ペーストタイプの機能性表示食品『ハルメク 発酵ベジファースト』を12月5日より発売 2025年12月5日 11時0分