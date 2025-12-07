今回は、夫が娘を連れて、女友達と遊園地に行っていた話を紹介します。夫は「たまには息抜きしてきたら？」と言ってくれたけど…「私は夫と3歳の娘と一緒に暮らしていますが、夫が大学時代の女友達によく会っているのが嫌です。夫は『ただの女友達で、男友達と同じだから』と言っているけど、そんなの信じられません。そんなある日、夫に『たまには息抜きしてきたら？』と言われたので夫に娘を預け、私はひとり時間を過ごさせても