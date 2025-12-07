広東省深圳市で開催された第２７回中国国際ハイテク成果交易会で、人型ロボットの格闘試合を観戦する来場者。（１１月１４日撮影、深圳＝新華社配信）【新華社深圳12月6日】中国広東省深圳市統計局はこのほど、2024年の同市の研究開発費が2400億元（1元＝約22円）の大台を超え、前年比9.7％増の2453億700万元になったと明らかにした。「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間に入ってから、深圳