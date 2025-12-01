11月中旬、東京・新宿で高速バスから艶のある黒髪を揺らしながら降りてきたのは、女優・広瀬すずだ。淡い黄色のノースリーブワンピースを着た彼女が降りてくると、周りをキョロキョロ。目の前に現れたイケメンを見つけると、満面の笑みを浮かべて抱きついた。通行人は目を丸くして語る。「広瀬すずさんが抱きしめたのは、俳優の横浜流星さんでした。横浜さんは広瀬さんの頭をなでて、まるで久しぶりの再会のように幸せを噛みしめ