11月26日の週刊文春電子版並びに27日発売の週刊文春の記事で、女子プロゴルファーの都玲華とコーチである石井忍氏が恋愛関係にあることが報道されたことを受け、1日、石井氏は自身のインスタグラムを更新し、謝罪文を掲載した。【写真】 石井忍コーチの謝罪文都のマネジメント会社は交際について、記事内でその事実を認める回答をしていた。都は21歳で、石井氏はその30歳年上で長期別居中ながら既婚者だったことも記載されていた。