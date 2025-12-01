ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > アメリカのジョージ・グラス駐日大使 上海歌唱「強制終了」問題に言… 日中関係 アメリカ 中国 時事ニュース J-CASTニュース アメリカのジョージ・グラス駐日大使 上海歌唱「強制終了」問題に言及 2025年12月1日 13時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国・上海のイベントで大槻マキのパフォーマンスが中断された件 ジョージ・グラス駐日大使がアーティストに向け、YouTubeのリンクをXに投稿 「信念を貫いて！」とジャーニーの名曲「Don't Stop Believin」を贈った 記事を読む おすすめ記事 上海で日本人歌唱「強制終了」の衝撃 早くもミーム化、まさかの「ダンシング習近平」登場 2025年11月30日 11時15分 中国公演を目指す人気ミュージシャン、浜崎あゆみの“無観客公演”称賛「いつかまた安心して…」 2025年12月1日 11時23分 大槻マキ 上海フェスでパフォーマンス中に歌唱中断「やむを得ない諸事情」 29日はステージイベ中止に 2025年11月29日 12時16分 中国で日本人公演が続々中止…TBS安住紳一郎アナ「当局のプロパガンダがある程度、成功している証左」 2025年11月29日 22時40分 谷原章介「恐怖感を覚えました」中国で相次ぐ日本人歌手の公演中止「政治で文化を締め付けた」 2025年12月1日 11時14分