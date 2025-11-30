ナミビア・オシャナ州オンプンジャ選挙区のアドルフ・ヒトラー・ウウノナ議員（５９）は５期目の当選を機に、身分証明書から「ヒトラー」という名前を削除し、アドルフ・ウウノナに改名した。ナミビア紙ナミビアンが先日、報じた。ウウノナ氏は出生名で呼ばれたくないのだという。ウウノナ氏は２００４年から議員となり、２０１５、２０２０年、そして今年１１月の選挙でも圧勝した。ナミビアは１８８４年から１９１５年まで