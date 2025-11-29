「優勝、昇格おめでとうございます！ 一体感があるチームはそりゃ強いよ！ プレッシャーのある中、本当に素晴らしい試合でした！ ここからがスタート！ 引き続き応援しています！」セルティックに所属する前田大然が自身のXを更新。古巣の偉業を祝福した。11月29日に行なわれたJ２最終節で、水戸はホームで大分と対戦し、２−０で勝利。この結果、クラブ史上初のJ２優勝＆J１昇格を果たした。「J２優勝にJ１昇格、本当におめで