5人組女性アイドルグループ「#ババババンビ」が27日、公式サイトを通じて、2026年3月をもって解散することを発表した。 【写真】アイドルオーラがすごい！解散する「#ババババンビ」 公式サイトにて「#ババババンビ 活動についてのご報告」として「この度、2026年3月をもちまして、#ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と発表。「突然のご報告となり、応援し