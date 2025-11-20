「イッチ（ITTI）」が、関西初となる直営店「ITTIOSAKA」を11月21日に大阪・南船場にオープンする。【画像をもっと見る】イッチは、2017年にデビューした東京を拠点とするレザーグッズブランド。「日常に宿る上質さ」をテーマに、国内外の上質な素材を用いた「メンズでもない・ウィメンズでもない」「クラシカルでもない・モダンでもない」といった枠を超えたデザインを提案している。初の直営店である東京・富ヶ谷の「ICHI