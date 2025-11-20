レアル・ベティスに所属するブラジル代表FWアントニーが、昨夏の移籍市場が閉まる24時間前でバイエルン・ミュンヘンが獲得に動いたという驚きの事実を明かした。しかし、アントニーはベティスへの忠誠心を貫き、ドイツのメガクラブからのオファーを拒否していた。アントニーがブラジルメディア『Globo』に語ったところによると、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督から直接電話があったという。「コンパニが個人的に私に電話を