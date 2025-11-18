１８日午前７時４０分頃、盛岡市向中野のホームセンター「ＤＣＭ盛南店」で、通行人から「立体駐車場にクマがいる」と１１０番があった。駆けつけた岩手県警盛岡東署員らがクマ１頭を確認。クマが移動しないよう、複数台のパトカーで駐車場出入り口を封鎖した。市によると、その後、吹き矢で麻酔をかけてクマを眠らせて捕獲したという。県警は朝から車両約１５台、約３０人態勢で対応にあたっていた。当時、店は開店前で、けが