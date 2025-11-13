人気シリーズ「サンダーマン」が映画と新作ドラマで帰ってくる！2014年から放送したドラマシリーズ『超能力ファミリー サンダーマン』が新たなステージへ！家族全員が超能力を持ち、スーパーヒーローとしてさまざまなヴィランを倒してきたサンダーマン一家。パパとママ、双子のフィービーとマックスに、ビリーとノーラ、末っ子のクロエも成長し、ますますパワーアップ！マックスの悪友？）ドクター・コロッソも健在。まずは映