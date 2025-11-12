サンワサプライ株式会社は、USB Type-C対応機器2台の充電とデータ通信を同時に行える二股USB2.0Type-Cケーブル「KU-CCP100D12BK」を発売した。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しており、ノートパソコンも充電できる。やわらかく絡まらないシリコンケーブルで、快適な取り回しと携帯性を実現する。■1ポートのType-Cコネクタから、2台同時に充電できるノートパソコン・タブレット・スマートフォンなどを、2台同時に充電が可能な