歯舞群島の最も近い島まで3.7キロメートル、北海道・納沙布岬での黄川田大臣「一番外国に近いところ」発言に予算委員会が一時“紛糾”しました。さらに総理の“台湾有事”をめぐる「存立危機事態になりうる」発言にも「戦争に入るということ」野党が追及。中国側も強く反発をしめしています。【写真を見る】「下がってください！」枝野委員長に注意され席に戻る茂木外務大臣「誤解を招きかねない」担当大臣の発言に総理も苦言10日