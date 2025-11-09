９日放送のＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」では、学歴詐称疑惑をめぐる混乱で静岡県伊東市長の職を失職し、退任した田久保真紀前市長を取り上げた。今年５月に市長に当選した田久保氏をめぐっては、当選２か月後に学歴詐称疑惑が起こり、ワイドショーなどで?田久保劇場?として大きく報じられた。今月５日に発表された「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」では、ノミネート３０語に騒動の際