８日の京都８Ｒ・京都ジャンプＳ・ＪＧ３は６番人気のローディアマントが直線で抜け出し、初の重賞タイトルを手にした。鞍上の伴もデビュー１３年目でうれしい重賞初勝利となった。道中は大逃げを打ったマテンロウジョイの２番手。徐々に差を詰め、手応え抜群で直線へ。先頭に立った後はグングンと後続を離し、１番人気ディナースタの強襲を３／４馬身差で退けた。重賞初挑戦だった前走の新潟ジャンプＳは４着。勝利への意識