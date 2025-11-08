8日午前、千葉県松戸市の路上で男性が刺されて倒れているのが見つかりました。警察は殺人事件と断定して捜査本部を設置し現場から逃走した男とみられる人物の行方を追っています。松戸市の路上で、8日朝早く、礒貝要平さん46歳が血を流して倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。礒貝さんの右脇腹には刺し傷があり、近くに凶器とみられる刃物のようなものが落ちていたということで、警察は