芸能活動休止中のタレント、フワちゃん（年齢非公表）が7日、プロレスでの活動復帰宣言を行い、同日に所属を発表した女子プロレス団体「スターダム」の関連公式Xに登場。リング上でのあいさつ動画を公開した。フワちゃんは同団体の「スターダムワールド公式アカウント」に登場。同団体は後楽園ホールで興行を開催していた。フワちゃんは水色のコスチュームにジャージーの上着を着てリングに登場。「お久しぶりです。フワちゃんです