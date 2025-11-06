ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > TBS・安住紳一郎アナが「大変です、ワークライフバランス」と告白し… 安住紳一郎 TBS アナウンサー エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス TBS・安住紳一郎アナが「大変です、ワークライフバランス」と告白したこと 2025年11月6日 7時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 安住紳一郎アナが6日の「THE TIME，」で自身の休暇を告知した 出演する同局アナの休みについても「把握しています。上司なんでね」と言及 「大変です、ライフワークバランス」と続けた 記事を読む おすすめ記事 北海道YSのリベロ前田幸久が家庭の事情で一時的にチームを離脱 2025年10月31日 21時45分 大久保佳代子 最近の仕事の変化に言及「やらなくなってきているところがあって」 唯一受ける仕事とは 2025年10月30日 15時13分 【中継】バス乗り場には列も 雨降るなか交通障害 琴似―宮の沢間は運転見合わせ続く 札幌 2025年11月3日 18時53分 ＜沖縄旅行キャンセルして！＞開き直る旦那にイラッ「離婚してもいい」は？本気なの？【第2話まんが】 2025年10月31日 12時50分