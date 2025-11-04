「きゃはは！」【画像】話題になった佳子さまとの”双子コーデ”会話の合間に時おり、笑い声があがる。澄み切った秋空のもと、ご友人たちに囲まれ、その笑顔はひときわ輝いていた。3連休の初日となった、11月1日午後。東京・豊島区の学習院大学キャンパスでは大学祭が開催され、にぎわいを見せていた。そんな中に、ご友人らしき5人の女性と談笑される天皇家の長女・愛子さま（23）のお姿があった。園遊会での愛子さま©