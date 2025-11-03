チャールズ国王から王子の称号をはく奪された元アンドルー王子のアンドリュー・マウントバッテン・ウィンザー氏は、名誉海軍中将の階級と勲章もはく奪される可能性があると閣僚らが明らかにした。英紙デーリー・メールが２日、報じた。アンドルー元王子は２０１５年、５５歳の誕生日に中将に任命されたが、少女らへの性的人身取引の罪で起訴され有罪判決を受けた故ジェフリー・エプスタイン元容疑者との親交をめぐる疑惑が続く