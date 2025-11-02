現地時間11月１日に開催されたプレミアリーグの第10節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがブレントフォードとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。絶好調だった鎌田にアクシデントが発生したのは78分。危険なタックルを受けて右足を痛め、そのまま途中交代となった。この負傷交代に、ファンからは次のような声が上がった。 「大丈夫か？」「やめてマジでほんま」「心配すぎる」「頼むからやめて！！」「軽症で