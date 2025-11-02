「頼むからやめて！」「大丈夫か？」絶好調の日本代表MF、危険なタックルで負傷交代にファン悲鳴「軽症であってくれ」
現地時間11月１日に開催されたプレミアリーグの第10節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがブレントフォードとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。
絶好調だった鎌田にアクシデントが発生したのは78分。危険なタックルを受けて右足を痛め、そのまま途中交代となった。
この負傷交代に、ファンからは次のような声が上がった。
「大丈夫か？」
「やめてマジでほんま」
「心配すぎる」
「頼むからやめて！！」
「軽症であってくれ〜」
「マジで怪我やめてや」
「怪我は色んな意味で終わりだって」
「怪我だけは勘弁して」
「長期離脱はマジでやめてくれ」
試合後は、自力で歩く姿が見られた。大事に至らないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
