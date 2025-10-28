お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が28日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。不倫騒動から復帰したテレビ出演で相方の児嶋一哉（53）を激怒させていたことをゲスト出演のタレント東野幸治（58）に暴露された。2人は東京・方南町でロケを行った。その後、飲食店で昔話に花を咲かせた。話の流れで東野から「（渡部が）復帰して御大（児嶋