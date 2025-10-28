“三河の猛将”と名付けられた通りの豪打だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月27日の第1試合にEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が出場。2着でフィニッシュしたが、前半の勝負どころで2軒リーチに対して、超危険牌と思われるドラを叩き切り、さらに自身が満貫をアガるという離れ業を見せた。【映像】超強気のドラ切り！永井孝典の“猛将プッシュ”な瞬間今シーズンから加入した永井は、プロ麻雀界でもまだまだ知名度が低